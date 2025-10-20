فانس وويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل للمضي باتفاق غزة

12:45 ص

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي قوله إن ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إسرائيل اليوم الاثنين. اضافة اعلان





فيما سيصل جيه دي فانس نائب الرئيس الثلاثاء، وأضافت أن فانس وويتكوف وكوشنر سيلتقون نتنياهو ومسؤولين كبارا للمضي في الاتفاق.



