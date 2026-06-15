فانس يكشف تفاصيل مراسم توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني

09:16 ص

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الأحد، إنه يعتزم حضور مراسم توقيع الاتفاق الجديد مع إيران في جنيف بسويسرا، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يشارك أيضاً، فيما يواصل المسؤولون وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللوجستية. اضافة اعلان





وقال فانس خلال مقابلة هاتفية مع قناة "فوكس نيوز": "أعتزم بالتأكيد أن أكون هناك، لكن من المحتمل أيضاً أن يحضر الرئيس بنفسه. ما زلنا نعمل على تحديد الترتيبات المتعلقة بمن سيشارك في مراسم التوقيع".



وجاءت تصريحات فانس بعد الإعلان عن اتفاق سلام مع إيران، وصفه بأنه "إنجاز كبير" للولايات المتحدة.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن في وقت مبكر من صباح الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام عقب مفاوضات مكثفة، مع إعلان الجانبين وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.



وقال شريف في منشور على منصة "إكس": "بعد محادثات مكثفة، يسعدنا أن نعلن التوصل إلى اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وأضاف أن "الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".



وبحسب شريف، من المقرر أن تُقام مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو بسويسرا.







