فانس يكشف مصير مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب

وقال فانس في مقابلة مع قناة "NBC"، التي نشر موقعها الإعلامي مقتطفات منها: "أحد الأجزاء الرئيسية في الاتفاق هو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران على تدمير مخزون المواد عالية التخصيب".
وأضاف فانس أن هذا منصوص عليه بوضوح في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق سيُسمح للمفتشين النوويين الدوليين بالعودة إلى إيران.
يذكر أن إيران والولايات المتحدة، أكدتا في ليلة 15 يونيو، الانتهاء من العمل على مذكرة التفاهم التي من المقرر توقيعها في سويسرا يوم 19 يونيو الجاري.
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