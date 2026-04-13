فاو: غلق مضيق هرمز قد يتحول إلى كارثة عالمية في الزراعة والغذاء

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
الإثنين، 13-04-2026 09:25 م

الوكيل الإخباري-   حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، الاثنين، من أن استمرار الأزمة في مضيق هرمز قد يفضي إلى كارثة عالمية في قطاع الغذاء والزراعة، وذلك من خلال تعطيل صادرات الأسمدة والطاقة ورفع أسعار الغذاء وتقليص المحاصيل.

وقال ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين في المنظمة إن الدول الأفقر هي الأكثر عرضة للخطر نظرا لأن مواعيد الزراعة تعني أن أي تأخير في الحصول على المدخلات الأساسية قد يترجم سريعا إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

 
 


الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

عربي ودولي فاو: غلق مضيق هرمز قد يتحول إلى كارثة عالمية في الزراعة والغذاء

