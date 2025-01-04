فايروس جديد ينتشر ويثير الهلع في الصين .. يشبه الإنفلونزا ولا علاج له

وانتشر (HMPV) في عدة أجزاء من البلاد، خصوصا في المقاطعة الشمالية ما دفع السلطات للاستنفار. كما أن الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة حدثت لدى الأطفال دون سن 14 عاما.
فيما ذكرت الحكومة الصينية، أنه لا يوجد لقاح مضاد للفايروس شديد العدوى، مبينة أن العلاج يكون عبر الرعاية الطبية فقط لذلك تم حث الناس على ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود.
يشبه الإنفلونزا ويشبه فايروس HMPV الأنفلونزا، ويسبب أعراضًا مثل السعال والحمى والصفير واحتقان الأنف، ولكنه يمكن أن يتطور المرض إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، خاصة في الفئات المعرضة للخطر.
وفايروس التهاب الرئة البشري (HMPV) هو فايروس تنفسي تم التعرف عليه لأول مرة في عام 2001، ويؤثر على كل الفئات العمرية لكنه أكثر خطورة على الأطفال الصغار وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ما قد يؤدي إلى الوفاة.
وغالبًا ما يتسبب HMPV في التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، ما قد يشكل تهديدًا للحياة في الحالات الشديدة.
فترة حضانة الفايروس .. والأعراض وتتراوح فترة حضانة الفايروس بين 3 و6 أيام، بينما قد تستمر الأعراض لفترات متفاوتة بناءً على شدة العدوى.
كما يُنقل الفايروس من خلال الرذاذ مثل السعال والعطس، والاتصال الشخصي مثل المصافحة أو الاتصال المباشر مع شخص مريض.
كذلك من خلال لمس الأسطح الملوثة بالفايروس ثم لمس الوجه (الفم، الأنف، العينين) قد يؤدي إلى الإصابة.
وتعتبر جهود الوقاية والوعي العام هي المفتاح في تقليل خطر انتشار العدوى حيث يمكن أن تساعد الخطوات البسيطة مثل الحفاظ على النظافة وتجنب الاتصال بالمرضى في حماية أنفسهم والآخرين من انتشار هذا الفايروس .
العربية
-
أخبار متعلقة
-
انتهاء عطل تقني أصاب عددا من المطارات الألمانية
-
صحيفة ألمانية: بيربوك سارعت إلى زيارة سوريا لإبعادها عن روسيا والصين
-
بينهم هيلاري كلينتون.. بايدن يتأهب لمنح شخصيات بارزة أعلى وسام مدني
-
مصر.. سفارة سوريا تعلن تقديم خدمات مجانية للسوريين العائدين إلى وطنهم
-
مصرع 8 وإصابة 15 في حريق بسوق شمال الصين
-
سوريا .. ضبط مستودع للذخيرة في مدينة حمص
-
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في لوغانسك
-
استقبال الرحلات الجوية الدولية من مطار دمشق وإليه بدءا من 7 كانون الثاني