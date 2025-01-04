 
السبت 2025-01-04 01:10 م
 

فايروس جديد ينتشر ويثير الهلع .. يشبه الإنفلونزا ولا علاج له

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 04-01-2025 12:23 م
الوكيل الإخباري-   أثار انتشار فايروس جديد الهلع في الصين بعد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالتهاب الرئة HMPV خاصة عقب خمس سنوات من تفشي جائحة كوفيد 19.اضافة اعلان


وانتشر (HMPV) في عدة أجزاء من البلاد، خصوصا في المقاطعة الشمالية ما دفع السلطات للاستنفار. كما أن الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة حدثت لدى الأطفال دون سن 14 عاما.

فيما ذكرت الحكومة الصينية، أنه لا يوجد لقاح مضاد للفايروس شديد العدوى، مبينة أن العلاج يكون عبر الرعاية الطبية فقط لذلك تم حث الناس على ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود.

يشبه الإنفلونزا ويشبه فايروس HMPV الأنفلونزا، ويسبب أعراضًا مثل السعال والحمى والصفير واحتقان الأنف، ولكنه يمكن أن يتطور المرض إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، خاصة في الفئات المعرضة للخطر.

وفايروس  التهاب الرئة البشري (HMPV) هو فايروس تنفسي تم التعرف عليه لأول مرة في عام 2001، ويؤثر على كل الفئات العمرية لكنه أكثر خطورة على الأطفال الصغار وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ما قد يؤدي إلى الوفاة.

وغالبًا ما يتسبب HMPV في التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، ما قد يشكل تهديدًا للحياة في الحالات الشديدة.

فترة حضانة الفايروس .. والأعراض وتتراوح فترة حضانة الفايروس بين 3 و6 أيام، بينما قد تستمر الأعراض لفترات متفاوتة بناءً على شدة العدوى.

كما يُنقل الفايروس من خلال الرذاذ مثل السعال والعطس، والاتصال الشخصي مثل المصافحة أو الاتصال المباشر مع شخص مريض.

كذلك من خلال لمس الأسطح الملوثة بالفايروس  ثم لمس الوجه (الفم، الأنف، العينين) قد يؤدي إلى الإصابة.

وتعتبر جهود الوقاية والوعي العام هي المفتاح في تقليل خطر انتشار العدوى حيث يمكن أن تساعد الخطوات البسيطة مثل الحفاظ على النظافة وتجنب الاتصال بالمرضى في حماية أنفسهم والآخرين من انتشار هذا الفايروس .

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

قطاع غزة المدمر

فلسطين ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 45,717 شهيدا و108,856 مصابا

جانب من المساعدات

عربي ودولي وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق

من موقع الحادث

منوعات مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 جراء سقوط حافلة في البيرو

الدفاع المدني

خاص بالوكيل مدفأة تسبّبت بكارثة… وفاة رضيع و6 اصابات بحريق منزل بالكرك

أرشيفية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا السبت

تعبيرية

عربي ودولي فايروس جديد ينتشر ويثير الهلع .. يشبه الإنفلونزا ولا علاج له

تعبيرية

أخبار محلية "الأعلى لذوي الإعاقة": إنجازات نوعية للتمكين والدمج عام

لقطة من الفيديو

منوعات أجسام غامضة في سماء السعودية تثير الجدل.. وفلكية جدة تحسم الأمر



 




الأكثر مشاهدة