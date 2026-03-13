الجمعة 2026-03-13 05:32 ص

فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر

الجمعة، 13-03-2026 04:00 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهلكت مخزونا من الذخائر الحيوية يكفي لسنوات منذ بدء حرب إيران.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الاستنزاف السريع للأسلحة شمل صواريخ توماهوك المتطورة بعيدة المدى.

 
 


