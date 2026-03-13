فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهلكت مخزونا من الذخائر الحيوية يكفي لسنوات منذ بدء حرب إيران.

