الأحد 2026-02-22 11:46 م

"فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة حشدت في الشرق الأوسط 16 سفينة و40 ألف عسكري

ب
أرشيفية
 
الأحد، 22-02-2026 11:08 م

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الولايات المتحدة حشدت في الشرق الأوسط 16 قطعة حربية وما يصل إلى 40 ألف عسكري، إضافة إلى مئات الطائرات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت لدى الولايات المتحدة نحو 5 أجنحة من الطيران الحربي في المنطقة، يضم كل واحد منها نحو 70 طائرة في القواعد المنتشرة في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان

 

وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية أضافت جناحين لتلك القوات، وهما على متن حاملتي الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جيرالد فورد".

وأفادت الصحيفة بأن مجموعة القوات الأمريكية في المنطقة تضم 16 سفينة حربية وسفينتي إسناد. ويبلغ عدد العسكريين المنتشرين في القواعد وعلى متن السفن نحو 40 ألف فرد.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة العسكرية ضد إيران إن لم يتم "عقد صفقة" معها بشأن برنامج طهران النووي، الذي أجرت الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأنه في الفترة الأخيرة.


وأعلنت إيران أنها تحتفظ بالحق في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، مؤكدة أنها سترد على أي عمل عسكري ضدها.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه والري

أخبار محلية المياه تواصل حملات التوعية المائية

السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

أخبار محلية السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية

ي

عربي ودولي بزشكيان يؤكد استعداد إيران لأي تطورات في ضوء المفاوضات مع الولايات المتحدة

حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس

أخبار محلية حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس

الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار

أخبار محلية الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار

ي

عربي ودولي "سي إن إن": أوكرانيا تواجه كارثة ديموغرافية

ب

عربي ودولي "فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة حشدت في الشرق الأوسط 16 سفينة و40 ألف عسكري



 






الأكثر مشاهدة