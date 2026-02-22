"فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة حشدت في الشرق الأوسط 16 سفينة و40 ألف عسكري

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الولايات المتحدة حشدت في الشرق الأوسط 16 قطعة حربية وما يصل إلى 40 ألف عسكري، إضافة إلى مئات الطائرات.



وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت لدى الولايات المتحدة نحو 5 أجنحة من الطيران الحربي في المنطقة، يضم كل واحد منها نحو 70 طائرة في القواعد المنتشرة في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية أضافت جناحين لتلك القوات، وهما على متن حاملتي الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جيرالد فورد".



وأفادت الصحيفة بأن مجموعة القوات الأمريكية في المنطقة تضم 16 سفينة حربية وسفينتي إسناد. ويبلغ عدد العسكريين المنتشرين في القواعد وعلى متن السفن نحو 40 ألف فرد.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة العسكرية ضد إيران إن لم يتم "عقد صفقة" معها بشأن برنامج طهران النووي، الذي أجرت الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأنه في الفترة الأخيرة.



وأعلنت إيران أنها تحتفظ بالحق في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، مؤكدة أنها سترد على أي عمل عسكري ضدها.