"فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة حشدت في الشرق الأوسط 16 سفينة و40 ألف عسكري

وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت لدى الولايات المتحدة نحو 5 أجنحة من الطيران الحربي في المنطقة، يضم كل واحد منها نحو 70 طائرة في القواعد المنتشرة في الشرق الأوسط.
وأفادت الصحيفة بأن مجموعة القوات الأمريكية في المنطقة تضم 16 سفينة حربية وسفينتي إسناد. ويبلغ عدد العسكريين المنتشرين في القواعد وعلى متن السفن نحو 40 ألف فرد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة العسكرية ضد إيران إن لم يتم "عقد صفقة" معها بشأن برنامج طهران النووي، الذي أجرت الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأنه في الفترة الأخيرة.
وأعلنت إيران أنها تحتفظ بالحق في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، مؤكدة أنها سترد على أي عمل عسكري ضدها.
-
أخبار متعلقة
-
بزشكيان يؤكد استعداد إيران لأي تطورات في ضوء المفاوضات مع الولايات المتحدة
-
"سي إن إن": أوكرانيا تواجه كارثة ديموغرافية
-
ردا على فضول ترامب.. وزير الخارجية الإيراني يكشف سبب عدم استسلام بلاده أمام الغطرسة الأمريكية
-
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب قبالة ساحل ماليزيا
-
دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية وإعلان حالة التأهب الجوي
-
بريطانيا: 1028 عضوا في المجالس المحلية يدعون إلى عدم التعاون مع إسرائيل
-
تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
-
سوريا .. جريمة بشعة يتعرض لها صحفي داخل منزله