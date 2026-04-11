السبت 2026-04-11 11:39 م

فايننشال تايمز : خلاف رئيسي حول فتح مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
السبت، 11-04-2026 10:17 م

الوكيل الإخباري-      نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة  ، ان النقاشات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال تمثل نقطة خلاف رئيسية.

وبينت المصادر ان إيران تصر على احتفاظها بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن.

واوضحت ان المفاوضين الإيرانيين رفضوا مقترح الإدارة المشتركة لمضيق هرمز.

 
 


مضيق هرمز

مضيق هرمز

عربي ودولي فايننشال تايمز : خلاف رئيسي حول فتح مضيق هرمز

