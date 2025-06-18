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"فتاح" يدخل المعركة .. صاروخ إيراني فائق السرعة يضرب إسرائيل

صواريخ "فتاح" من الجيل الأول
صواريخ "فتاح" من الجيل الأول
 
الأربعاء، 18-06-2025 07:12 ص
الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الموجة الـ11 من عملية "الوعد الصادق 3" استخدمت فيها صواريخ "فتاح" من الجيل الأول.اضافة اعلان


وأكد الحرس الثوري أن "صواريخ فتاح الإيرانية اخترقت الدفاعات الإسرائيلية، مما منحها (سيطرة كاملة) على المجال الجوي الإسرائيلي".

وأشار بيان للحرس الثوري إلى أن "صواريخ فتاح القوية والمناورة اخترقت الدرع الصاروخي الدفاعي الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "صواريخ فتاح حملت رسالة اقتدار إيران إلى الحليف المتوهم لتل أبيب والمحرض على الحرب".

ويُعد "فتاح" أول صاروخ باليستي إيراني فائق الصوت يصل مداه إلى 1400 كيلومتر، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وكشف الحرس الثوري عن الصاروخ "فتاح" لأول مرة في عام 2023.

ومن مواصفات الصاروخ أنه قادر على إجراء المناورات في جميع الاتجاهات، ويتمتع بالقدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار.

وتصل سرعة الصاروخ قبل إصابة الهدف إلى ما بين 13 إلى 15 ماخ.

وزُوِّد الصاروخ برأس حربي بمحرك كروي، علمًا أن المحرك يعمل بالوقود الصلب.

ويستطيع الصاروخ إجراء مناورات داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض للتغلب على أنظمة الدفاع الجوي المعادية.

ويبلغ طول الصاروخ 13 مترًا و60 سنتيمترًا، ويصل قطره إلى نحو 80 سنتيمترًا.

سكاي نيوز
 
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