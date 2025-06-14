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فتح المجال الجوي اللبناني بعد إغلاق احترازي

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 14-06-2025 10:57 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة اللبنانية عن إعادة فتح المجال الجوي عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.اضافة اعلان


وأكد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في بيان، أنه بالتنسيق مع مديرية الطيران المدني، تم فتح المجال الجوي صباحًا أمام المسافرين القادمين والمغادرين، لافتًا إلى أن القرار وما رافقه من إجراءات استثنائية جاء نتيجة ضرورات أمنية بحتة، وأن سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى في صدارة الأولويات.

من جهتها، أوضحت مصادر في الطيران المدني اللبناني، أن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية ستقوم بإعادة جدولة رحلاتها تبعًا للتوقيت الجديد، على أن تصدر بيانًا تفصيليًا بهذا الخصوص في أقرب وقت.

بترا
 
gnews

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