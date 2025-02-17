"فرانس برس": زيلينسكي يزور السعودية الأربعاء

وقالت الوكالة: "قال المتحدث باسم (زيلينسكي) سيرغي نيكيفوروف إن زيلينسكي سيزور السعودية برفقة زوجته في إطار زيارة رسمية "مخطط لها منذ فترة طويلة".
وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي أن زيارته إلى السعودية لها أهداف إنسانية، ولم يتم التخطيط لأي لقاءات مع ممثلين عن روسيا أو الولايات المتحدة.
من المقرر أن تجري مفاوضات حول تسوية الأزمة في أوكرانيا بين وفدين رسميين من روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل.
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