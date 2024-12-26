فرصتها بالنجاة ضئيلة ... ما مصير أسماء الأسد؟

الوكيل الإخباري- فرض الأطباء عزلاً على أسماء الأسد بعد أن اشتد مرض اللوكيميا عليها كثيراً وباتت فرصتها بالنجاة ضئيلة بحسب ما تبين لصحيفة تيليغراف.

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