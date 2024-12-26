فرصتها بالنجاة ضئيلة ... ما مصير أسماء الأسد؟

أما والدها فواز الأخرس فقد أخذ يعتني بابنته في موسكو ووصفته مصادر على تواصل مباشر مع أسرتها بأنه: "كسير القلب".
يذكر أن الأسد وزوجته طلبا اللجوء في موسكو عقب أن خسر النظام الوحشي في سوريا سيطرته على البلد بعد مرور 13 عاماً من الحرب التي لم تبق ولم تذر.
أعلنت رئاسة الجمهورية في أيار الماضي عن إصابة أسماء بسرطان الدم النقوي الحاد وهو نوع شرس من أنواع السرطان يصيب نقي العظام والدم.
سبق لأسماء أن خضعت للعلاج إثر إصابتها بسرطان الثدي ثم أعلنت في آب من عام 2019 عن شفائها تماماً منه بعد مرور سنة كاملة من العلاج.
ويعتقد بأن سرطان الدم قد عاود الظهور لديها بعد فترة من التحسن.
-
أخبار متعلقة
-
دمشق.. رئيس المخابرات العراقية يلتقي الإدارة السورية الجديدة
-
جنرال أوكراني: أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال بسبب نقص الموارد
-
لافروف يكشف موقف الشرع من العلاقات مع روسيا
-
فنلندا تحقق في دور سفينة أجنبية بعد انقطاع كابل كهرباء تحت البحر
-
فرنسا.. إنقاذ 107 مهاجرين خلال محاولتهم عبور قناة المانش
-
البيت الأبيض: القصف الروسي لأوكرانيا يثير غضب بايدن
-
تفاصيل جديدة عن كمين "طرطوس" وأسماء الضباط الملاحقين
-
فولودين يمثل روسيا في حفل تنصيب مادورو