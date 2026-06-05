فرض عقوبات أميركية على رئيس كوبا

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة فرضت الخميس عقوبات على رئيس كوبا ميجيل دياز كانل وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. اضافة اعلان





ولم ترد الحكومة في كوبا حتى الآن على طلب للتعليق على العقوبات، التي شملت 4 أشخاص و5 كيانات، من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية.



ويشغل دياز كانل، البالغ من العمر 60 عاما، منصب رئيس كوبا منذ 2018 حين تولى السلطة خلفا لراؤول كاسترو، شقيق الرئيس السابق فيدل كاسترو.



وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات تتخذها واشنطن لتكثيف الضغط على القيادة الشيوعية في الجزيرة.



وجرى الإعلان عن العقوبات في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحفيين إن الولايات المتحدة تريد أن تصبح كوبا "بلدا يُدار بشكل جيد".





