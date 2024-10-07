فرقة "الجليل 91 الإسرائيلية" تبدأ عملية برية جنوب لبنان

10:33 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن فرقة الجليل 91 بدأت، أمس، عملية برية “محدودة ومحددة الهدف” في جنوب لبنان. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم: “بدأت قوات فرقة الجليل التي تضم لواء الاحتياط 3 ولواء الاحتياط 8 ولواء الناحال الشمالي 228 عملية برية محدودة ومحددة الهدف في منطقة جنوب لبنان”.



وأشار إلى أنه “منذ بداية الحرب تخوض فرقة الجليل قتالاً دفاعياً منسجماً مع عمليات هجومية عديدة لاستهداف العدو وبناه التحتية في جنوب لبنان جواً وبراً”.



ولفت إلى أنه “على مدار الأسابيع الأخيرة، نفذت قوات الفرقة مئات الهجمات وقضت على عشرات المخربين”، على حد زعمه، موضحاً أن قوات اللواء 769 تواصل الأعمال “الدفاعية” على الحدود.



ودعا أدرعي جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم إلى عدم العودة حتى إشعار آخر “حفاظاً على سلامتهم”، لأن غارات الجيش مستمرة.



وكالات