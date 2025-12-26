فرنسا: إصابة ثلاث نساء بجروح بعمليات طعن في مترو باريس

وأوضح المدعون العامون أن الشرطيين استخدموا لقطات كاميرات المراقبة وتتبعوا هاتف المهاجم المحمول لتحديد مكانه في منطقة فال دواز شمالي باريس.
-
