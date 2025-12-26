الجمعة 2025-12-26 11:48 م

فرنسا: إصابة ثلاث نساء بجروح بعمليات طعن في مترو باريس

الجمعة، 26-12-2025 11:13 م

الوكيل الإخباري-   أوقفت الشرطة الفرنسية الجمعة رجلا يُشتبه بجرحه ثلاث نساء بعمليات طعن في شبكة مترو باريس في أوج احتفالات نهاية العام في العاصمة الفرنسية، وفق ما أفاد مدّعون عامّون.

وأوضح المدعون العامون أن الشرطيين استخدموا لقطات كاميرات المراقبة وتتبعوا هاتف المهاجم المحمول لتحديد مكانه في منطقة فال دواز شمالي باريس.

 
 


