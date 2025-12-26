فرنسا: إصابة ثلاث نساء بجروح بعمليات طعن في مترو باريس

الوكيل الإخباري- أوقفت الشرطة الفرنسية الجمعة رجلا يُشتبه بجرحه ثلاث نساء بعمليات طعن في شبكة مترو باريس في أوج احتفالات نهاية العام في العاصمة الفرنسية، وفق ما أفاد مدّعون عامّون.

