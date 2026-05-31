فرنسا.. ارتفاع عدد المعتقلين في أعمال الشغب عقب فوز باريس سان جيرمان إلى 416

الأحد، 31-05-2026 06:48 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن الشرطة أوقفت 416 شخصاً خلال الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن فرنسية عقب فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.اضافة اعلان


ونقلت وكالة فرانس برس عن نونيز قوله إن 283 شخصاً أوقفوا في منطقة باريس الكبرى، مشيراً إلى إصابة سبعة من عناصر الشرطة خلال أعمال الشغب.

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
 
 


أرقام مقلقة في الأردن .. 83% من المدخنين يبدأون في سن اليفاعة

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

