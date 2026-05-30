فرنسا تؤكد استقلال قرارها الأمني عن الولايات المتحدة

وقالت وترو في كلمة خلال منتدى الأمن "حوار شانغريلا" في سنغافورة: "تلتزم فرنسا على مدى الـ60 عامًا الماضية بالاستراتيجية ذاتها، المبنية على سيادتنا الوطنية القائمة على ركيزتين: الردع النووي والقوات المسلحة التقليدية".
وأشارت إلى أن باريس تواصل رفع إنفاقها العسكري، إذ ضاعفت ميزانيتها الدفاعية خلال العقد الماضي.
كما شددت على أن العلاقات الفرنسية الأمريكية تمتد لأكثر من 250 عامًا، غير أن السياسة الدفاعية للجمهورية لا تقتصر على التعاون مع واشنطن.
وأضافت: "لا ترتبط اتفاقياتنا الدفاعية دائمًا بالولايات المتحدة، إذ تربطنا اتفاقيات دفاعية مع الإمارات وقطر ودول عديدة أخرى في الشرق الأوسط".
ويُعقد منتدى "حوار شانغريلا" في سنغافورة بمشاركة وزراء الدفاع والعسكريين وممثلي عشرات الدول حول العالم.
