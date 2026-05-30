السبت 2026-05-30 07:40 م

فرنسا تؤكد استقلال قرارها الأمني عن الولايات المتحدة

فرنسا تؤكد استقلال قرارها الأمني عن الولايات المتحدة
فرنسا تؤكد استقلال قرارها الأمني عن الولايات المتحدة
 
السبت، 30-05-2026 04:34 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاترين وترو أن الاستراتيجية الأمنية الفرنسية تقوم منذ نحو 60 عامًا على الردع النووي الوطني والقوات المستقلة، لا على التعاون مع الولايات المتحدة وحده.اضافة اعلان


وقالت وترو في كلمة خلال منتدى الأمن "حوار شانغريلا" في سنغافورة: "تلتزم فرنسا على مدى الـ60 عامًا الماضية بالاستراتيجية ذاتها، المبنية على سيادتنا الوطنية القائمة على ركيزتين: الردع النووي والقوات المسلحة التقليدية".

وأشارت إلى أن باريس تواصل رفع إنفاقها العسكري، إذ ضاعفت ميزانيتها الدفاعية خلال العقد الماضي.

كما شددت على أن العلاقات الفرنسية الأمريكية تمتد لأكثر من 250 عامًا، غير أن السياسة الدفاعية للجمهورية لا تقتصر على التعاون مع واشنطن.

وأضافت: "لا ترتبط اتفاقياتنا الدفاعية دائمًا بالولايات المتحدة، إذ تربطنا اتفاقيات دفاعية مع الإمارات وقطر ودول عديدة أخرى في الشرق الأوسط".

ويُعقد منتدى "حوار شانغريلا" في سنغافورة بمشاركة وزراء الدفاع والعسكريين وممثلي عشرات الدول حول العالم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الإمارات تنصح بعدم سفر مواطنيها إلى 3 دول إفريقية

عربي ودولي الإمارات تنصح بعدم سفر مواطنيها إلى 3 دول إفريقية

أمانة عمّان: البدء بإزالة وتنظيف مواقع بيع الأضاحي

أخبار محلية أمانة عمّان: البدء بإزالة وتنظيف مواقع بيع الأضاحي

رئيس الوزراء اللبناني يقول إن بلاده تواجه تصعيدا اسرائيليا خطيرا

عربي ودولي رئيس الوزراء اللبناني يقول إن بلاده تواجه تصعيدا اسرائيليا خطيرا

السعودية .. منصة “سواهر” تدير الحشود في الحج بـ5 آلاف كاميرا وتقنيات ذكاء اصطناعي

عربي ودولي السعودية .. منصة “سواهر” تدير الحشود في الحج بـ5 آلاف كاميرا وتقنيات ذكاء اصطناعي

ليبيا .. السيول تقطع الاتصالات والإنترنت عن "الجنوب"

عربي ودولي ليبيا .. السيول تقطع الاتصالات والإنترنت عن "الجنوب"

بريطانيا تواجه فاتورة باهظة للبطالة تصل إلى 125 مليار جنيه سنويا

عربي ودولي بريطانيا تواجه فاتورة باهظة للبطالة تصل إلى 125 مليار جنيه سنويا

7 شهداء في غزة خلال 48 ساعة و72,938 منذ بدء العدوان على القطاع

فلسطين 7 شهداء في غزة خلال 48 ساعة و72,938 منذ بدء العدوان على القطاع

سوريا .. الهيئة الوطنية للمفقودين تصدر بيانًا حول مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي

عربي ودولي سوريا .. الهيئة الوطنية للمفقودين تصدر بيانًا حول مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي



 
 






الأكثر مشاهدة

 