فرنسا تحشد 1500 عسكري للمساهمة في السيطرة على حرائق الغابات

وصرح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن الحريق الأكبر في إقليم جيروند الفرنسي قد التهم 42 ألف هكتار من الغابات.
ووفقا له، تم إجلاء 50 ألف مواطن من خمس بلديات في محيط تجمع بوردو الحضري، ليصل إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم في إقليم جيروند إلى نحو 220 ألف شخص.
وتعتبر سلسلة حرائق الغابات التي تضرب فرنسا حالياً—وتحديداً إقليم جيروند وجنوب غرب البلاد—واحدة من أعنف الكوارث البيئية في تاريخ البلاد المعاصر، ووصفها الإعلام الفرنسي بأنها الأكثر تدميراً منذ عقود.
ومن بين الأسباب، يذكر الخبراء التغير المناخي وموجات الحر القياسية، إذ تمر فرنسا بموجة جفاف حادة وغير مسبوقة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي لتبلغ نحو 32 درجة مئوية، مما جعل التربة والغطاء النباتي جافين للغاية وقابلين للاشتعال السريع. وتسبب اشتداد النيران في تشكل سحب رعدية نارية ذاتية التأجيج، تصدر عنها رياح خاصة قوية ومتقلبة الاتجاهات، مما أدى إلى انتشار الحرائق بسرعة هائلة وصعّب التنبؤ بمسارها أو السيطرة عليها. وتشتبه السلطات في أن بعض البؤر بدأت جراء أنشطة بشرية غير مسؤولة (سواء كانت حوادث غير مقصودة أو إهمالا).
ويشار إلى أن منطقة جنوب وغرب أوروبا، تشهد حاليا موجة حرائق غابات غير مسبوقة ويوصف بعضها بالأعنف منذ عقود، مسببةً إجلاء أكثر من 300 ألف شخص في دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
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