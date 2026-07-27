فرنسا تحشد 1500 عسكري للمساهمة في السيطرة على حرائق الغابات

الوكيل الإخباري- تمت الاستعانة بـ 1500 عسكري و1200 شرطي فرنسي، إلى جانب 2500 رجل إطفاء، للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق و إجلاء المتضررين من النيران في فرنسا.

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أفادت بذلك كبرى وسائل الإعلام الفرنسية، ومن بينها صحيفة لوفيغارو وكذلك شبكة فرانس 24.