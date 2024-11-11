فرنسا تحظر رفع العلم الفلسطيني في لقائها ضد إسرائيل

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الوكيل الإخباري- أعلن قائد شرطة باريس منع رفع العلم الفلسطيني في مباراة كرة القدم بين فرنسا وإسرائيل التي ستقام وسط إجراءات أمنية مشددة يوم الخميس القادم. اضافة اعلان





وقال إن المباراة ستقام وسط إجراءات أمنية مشددة، ولن يُسمح إلا برفع العلمين الفرنسي والإسرائيلي خلال المباراة.



وكالات