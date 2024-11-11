فرنسا تحظر رفع العلم الفلسطيني في لقائها ضد إسرائيل

وقال إن المباراة ستقام وسط إجراءات أمنية مشددة، ولن يُسمح إلا برفع العلمين الفرنسي والإسرائيلي خلال المباراة.
وكالات
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