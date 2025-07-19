فرنسا تدعو أطراف النزاع في السويداء إلى احترام وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- دعت فرنسا كافة الأطراف الى احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته السلطات السورية في السويداء، حيث تتواصل الاشتباكات بين مقاتلين دروز وآخرين من عشائر البدو.

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