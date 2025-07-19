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فرنسا تدعو أطراف النزاع في السويداء إلى احترام وقف إطلاق النار

فرنسا
فرنسا
 
السبت، 19-07-2025 10:26 م

الوكيل الإخباري-    دعت فرنسا كافة الأطراف الى احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته السلطات السورية في السويداء، حيث تتواصل الاشتباكات بين مقاتلين دروز وآخرين من عشائر البدو.

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم السبت، إن "فرنسا ترحب بإعلان وقف لإطلاق النار في منطقة السويداء، وتحضّ الأطراف كافة على احترام كامل له والإحجام عن أيّ فعل أحادي".

 
 
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