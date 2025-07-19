فرنسا تدعو أطراف النزاع في السويداء إلى احترام وقف إطلاق النار

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم السبت، إن "فرنسا ترحب بإعلان وقف لإطلاق النار في منطقة السويداء، وتحضّ الأطراف كافة على احترام كامل له والإحجام عن أيّ فعل أحادي".
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