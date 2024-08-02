فرنسا تدعو رعاياها في إيران إلى المغادرة في أقرب وقت

الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن باريس دعت رعاياها في إيران إلى المغادرة في أقرب وقت.



يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قبل يومين.