فرنسا تدعو رعاياها في إيران إلى المغادرة في أقرب وقت

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قبل يومين.
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