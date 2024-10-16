فرنسا تدين الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل في لبنان

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بعثة قوات الطوارئ الأممية (يونيفيل) في لبنان، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي.

اضافة اعلان