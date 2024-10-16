فرنسا تدين الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل في لبنان

وأكدت الوزارة، وفقاً لوكالة فرانس 24، أن الدول الأوروبية المساهمة ستبقى ملتزمة بدعم اليونيفيل في جنوب لبنان، لافتة إلى أن وزراء الدفاع الأوروبيين أدانوا ما وصفته بأعمال الترهيب والتهديد والهجمات على جنود اليونيفيل.
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