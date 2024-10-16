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فرنسا تدين الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل في لبنان

علم فرنسا
فرنسا
الأربعاء، 16-10-2024 06:21 م

الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بعثة قوات الطوارئ الأممية (يونيفيل) في لبنان، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي.

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وأكدت الوزارة، وفقاً لوكالة فرانس 24، أن الدول الأوروبية المساهمة ستبقى ملتزمة بدعم اليونيفيل في جنوب لبنان، لافتة إلى أن وزراء الدفاع الأوروبيين أدانوا ما وصفته بأعمال الترهيب والتهديد والهجمات على جنود اليونيفيل.

 
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