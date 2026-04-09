فرنسا تدين "الهجمات الصادمة" على لبنان

وأكد بارو في تصريحات اليوم الخميس أنها "هجمات غير مقبولة تضعف وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنها اودت خلال عشر دقائق بحياة أكثر من 250 شخصا، مضيفا أن "هذا الأمر يمثل صدمة عميقة لكل من له صلة خاصة وعاطفية وودية مع لبنان".
كما أشار وزير الخارجية الفرنسية إلى أن فرنسا تشارك لبنان حدادها الوطني حيث قال:"اليوم يوم حداد وطني في لبنان ونحن نشارك فيه بالكامل".
وقد خصص لبنان اليوم الخميس كيوم حداد وطني بعد أسوء قصف تشهده البلاد منذ بداية الحرب، والذي أسفر عن مقتل 182 شخصا وفق السلطات اللبنانية.
