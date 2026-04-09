فرنسا تدين "الهجمات الصادمة" على لبنان

الوكيل الإخباري- دان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الهجمات الاسرائيلية غير المسبوقة على لبنان التي خلفت مئات الضحايا، وأعقبت إعلان الهدنة بين واشنطن وطهران.



وأكد بارو في تصريحات اليوم الخميس أنها "هجمات غير مقبولة تضعف وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنها اودت خلال عشر دقائق بحياة أكثر من 250 شخصا، مضيفا أن "هذا الأمر يمثل صدمة عميقة لكل من له صلة خاصة وعاطفية وودية مع لبنان".

كما أشار وزير الخارجية الفرنسية إلى أن فرنسا تشارك لبنان حدادها الوطني حيث قال:"اليوم يوم حداد وطني في لبنان ونحن نشارك فيه بالكامل".