فرنسا تستضيف اجتماعا دوليا بشأن سوريا

وأضاف "ينبغي الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا وضمان حقوقهم".
وبين "رفع العقوبات وإعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكونا مشروطين بالتزامات سياسية وأمنية.
وتابع "فرنسا ستستضيف اجتماعا بشأن سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير/ كانون الثاني".
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