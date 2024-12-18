 
الأربعاء 2024-12-18 08:37 م
 

فرنسا تستضيف اجتماعا دوليا بشأن سوريا

فرنسا
فرنسا
الأربعاء، 18-12-2024 07:38 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الفرنسي "لن يكون الحكم على السلطات الانتقالية الجديدة في سوريا عبر الأقوال بل بالأفعال".

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وأضاف "ينبغي الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا وضمان حقوقهم".


وبين "رفع العقوبات وإعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكونا مشروطين بالتزامات سياسية وأمنية.


وتابع "فرنسا ستستضيف اجتماعا بشأن سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير/ كانون الثاني".

 
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