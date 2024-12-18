فرنسا تستضيف اجتماعا دوليا بشأن سوريا

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الفرنسي "لن يكون الحكم على السلطات الانتقالية الجديدة في سوريا عبر الأقوال بل بالأفعال".

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وأضاف "ينبغي الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا وضمان حقوقهم".



وبين "رفع العقوبات وإعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكونا مشروطين بالتزامات سياسية وأمنية.