فرنسا تسجل الأربعاء اليوم الأشد حرارة في تاريخها

وبلغ مؤشر الحرارة الوطني الإجمالي (متوسط درجات الحرارة نهارا وليلا) 30 درجة، محطّما الرقم القياسي الذي سجّل الثلاثاء وبلغ 29,8 درجة.
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