فرنسا تسجل الأربعاء اليوم الأشد حرارة في تاريخها

الوكيل الإخباري- سجّلت فرنسا، الأربعاء، اليوم الأشد حرا في تاريخها، محطّمة الرقم القياسي الذي تم تسجيله الثلاثاء، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

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