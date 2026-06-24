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فرنسا تسجل الأربعاء اليوم الأشد حرارة في تاريخها

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أرشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 10:21 م

الوكيل الإخباري- سجّلت فرنسا، الأربعاء، اليوم الأشد حرا في تاريخها، محطّمة الرقم القياسي الذي تم تسجيله الثلاثاء، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

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وبلغ مؤشر الحرارة الوطني الإجمالي (متوسط درجات الحرارة نهارا وليلا) 30 درجة، محطّما الرقم القياسي الذي سجّل الثلاثاء وبلغ 29,8 درجة.

 
 


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