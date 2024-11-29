فرنسا تشدد على الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للبنان في يناير

الوكيل الإخباري- أكد المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، في ختام زيارة لبيروت، الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية خلال الجلسة التي دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لعقدها في 9 كانون الثاني/يناير.



وجاءت زيارة لودريان بعد دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، منهياً الحرب المفتوحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.



وقال لودريان لوكالة "فرانس برس" الجمعة قبل رحيله "جئت إلى لبنان فور إعلان وقف إطلاق النار لإبداء دعم فرنسا لتطبيقه بالكامل، ولتأكيد الضرورة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية واستئناف العملية المؤسساتية".



وأعرب عن "ارتياحه" لإعلان بري الخميس عقد جلسة لانتخاب رئيس في 9 كانون الثاني/يناير المقبل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق فيه بأكثرية واضحة تخوله إيصال مرشحه، على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومهم من جهة ثانية.



لكن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الذي خلف حسن نصر الله الذي قُتل في غارة إسرائيلية نهاية أيلول/سبتمبر، تعهّد في خطاب ألقاه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بتقديم مساهمة "فعّالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستوريّة".

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