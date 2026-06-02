الثلاثاء 2026-06-02 07:18 م

فرنسا تشهد الربيع الأكثر حرا على الإطلاق

مع ارتفاع الدين العام .. فرنسا تقترض مبلغا قياسيا بمليارات اليوروهات
فرنسا
 
الثلاثاء، 02-06-2026 06:50 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، الثلاثاء، أنّ فرنسا شهدت الربيع الأكثر حرا على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1900، وذلك بناء على مراجعتها المناخية التي تغطي الفترة من آذار إلى أيار.

اضافة اعلان


وقالت المؤسسة العامة "بمتوسط درجة حرارة بلغ 13,8 درجة مئوية، فإن ربيع العام 2026 هو الأكثر حرا على الإطلاق (بزيادة قدرها 1,7 درجة مئوية)، متجاوزا ربيعي العامين 2011 (1,5 درجة مئوية) و2020 (1,3 درجة مئوية)".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: مجتبى خامنئي حي وتزداد مشاركته في اتخاذ القرارات

مع ارتفاع الدين العام .. فرنسا تقترض مبلغا قياسيا بمليارات اليوروهات

عربي ودولي فرنسا تشهد الربيع الأكثر حرا على الإطلاق

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: إيران وافقت على بحث جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض مناقشتها

علم الأردن

أخبار محلية بيان صادر عن الأردن و 7 دول

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل ستعمل على إزالة نظام إيران الحالي

ل

عربي ودولي ترامب يختار بيل بولت لإدارة الاستخبارات الوطنية

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب يصعد عالميا

أكاديمية الملكة رانيا ووزارة التربية تتابعان أثر برنامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال

أخبار محلية أكاديمية الملكة رانيا ووزارة التربية تتابعان أثر برنامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال



 
 






الأكثر مشاهدة

 