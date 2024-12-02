فرنسا تطالب إسرائيل باحترام “وقف إطلاق النار”

وبحسب وكالة فرانس 24، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، أن بارو أكد في اتصال هاتفي مع ساعر، “الحاجة لاحترام كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان”، بعدما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية منذ بدء سريان الاتفاق الأربعاء الماضي.
ورصدت السلطات اللبنانية واللجنة الدولية لتطبيق قرار وقف إطلاق النار 54 انتهاكاً إسرائيلياً
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