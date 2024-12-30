فرنسا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الإنساني الدولي

11:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715110 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- طالبت فرنسا اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزامه بالامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على وجه خاص على حماية البنية التحتية للمستشفيات. اضافة اعلان





وبحسب وكالة فرانس برس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ، إن باريس تدين عمليات الاستهداف الممنهجة والغاشمة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا عددا من المستشفيات في قطاع غزة وأحدثها استهداف مستشفى كمال عدوان وإخلائه.



وأشارت الوزارة إلى أن مستشفى كمال عدوان كان آخر منشأة صحية رئيسة عاملة في شمال القطاع، وأصبح الآن خارج الخدمة معربة عن قلقها بشأن وضع مدير المستشفى وكذلك المرضى وطاقم التمريض.



ودعت الخارجية الفرنسية، في هذا الإطار إلى التفاوض دون تأخير من أجل التوصل إلى إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار، مؤكدة أن وضع المدنيين غير مقبول.