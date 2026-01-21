فرنسا تطلب من "الناتو" إجراء مناورات في غرينلاند وتعلن جاهزيتها للمشاركة

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الإليزيه قولها إن "فرنسا طلبت من الناتو تنظيم مناورات عسكرية في غرينلاند، وأبدت جاهزيتها للانخراط فيها".
ويكتسب هذا الطلب الفرنسي أهمية خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة حول الجزيرة القطبية الاستراتيجية، التي تشهد اهتماما دوليا متزايدا بسبب موقعها الحيوي في القطب الشمالي وثرواتها الطبيعية.
وتعد غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع ضمن مملكة الدنمارك، نقطة محورية في الاستراتيجية الدفاعية للحلف الأطلسي في المنطقة القطبية الشمالية، حيث تستضيف قاعدة "ثول" الجوية الأمريكية التي تلعب دورا رئيسيا في نظام الإنذار المبكر للناتو.
ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الناتو أو الدنمارك حول الطلب الفرنسي.
هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي إجراءات تتخذها أوروبا ضد الولايات المتحدة سترتد عليها "كالرصاص الطائش".
