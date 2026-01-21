الأربعاء 2026-01-21 12:30 م

فرنسا تطلب من "الناتو" إجراء مناورات في غرينلاند وتعلن جاهزيتها للمشاركة

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 21-01-2026 11:05 ص

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب الرئاسة الفرنسية أن باريس طلبت من حلف "الناتو" إجراء مناورات عسكرية في غرينلاند، مؤكدة استعدادها الكامل للمشاركة فيها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الإليزيه قولها إن "فرنسا طلبت من الناتو تنظيم مناورات عسكرية في غرينلاند، وأبدت جاهزيتها للانخراط فيها".

اضافة اعلان


ويكتسب هذا الطلب الفرنسي أهمية خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة حول الجزيرة القطبية الاستراتيجية، التي تشهد اهتماما دوليا متزايدا بسبب موقعها الحيوي في القطب الشمالي وثرواتها الطبيعية.


وتعد غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع ضمن مملكة الدنمارك، نقطة محورية في الاستراتيجية الدفاعية للحلف الأطلسي في المنطقة القطبية الشمالية، حيث تستضيف قاعدة "ثول" الجوية الأمريكية التي تلعب دورا رئيسيا في نظام الإنذار المبكر للناتو.


ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الناتو أو الدنمارك حول الطلب الفرنسي.


هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي إجراءات تتخذها أوروبا ضد الولايات المتحدة سترتد عليها "كالرصاص الطائش".

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

يبلغ عدد شركات البريد العاملة في الأردن 194 شركة منها 180 شركة محلية و14 دولية، وفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها "المملكة" بأن مجموع الرخص الممنوحة لقطاع البري

أخبار محلية 74 رخصة مُنحت لقطاع البريد العام الماضي

فل

فن ومشاهير الموت يفجع الفنان نضال الشافعي

ل

أخبار محلية انتشال مركبة تعرضت للسقوط في قناة الملك عبدالله

قف

فن ومشاهير بكاء وانتقادات.. حقيقة تسريب فيديو قاسي لشيرين عبدالوهاب من المستشفى

مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية هيئة تنظيم الاتصالات تلقت 6472 شكوى في 2025

ن

عربي ودولي صحيفة: واشنطن تعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات جديدة

وزير النقل ونقابة المهندسين يبحثان تعزيز الشراكة في مشاريع النقل

أخبار محلية وزير النقل ونقابة المهندسين يبحثان تعزيز الشراكة في مشاريع النقل

45ف

منوعات لماذا تسرق القطط مكانك المفضل؟



 






الأكثر مشاهدة