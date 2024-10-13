فرنسا تطور مسيرة تقودها مقاتلة "رافال"

الوكيل الإخباري- بدأت فرنسا في تطوير طائرة حربية مسيرة، تقودها مقاتلة "رافال".



ويتم تنفيذ هذا المشروع في إطار اتفاقية تم توقيعها مع شركة Dassault Aviation. أفادت بذلك صحيفة Defense News.

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وأوضح مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية أن الطيار سيكون بمقدوره قيادة المسيرة من قمرة قيادة مقاتلة "رافال". وأضاف أن المسيرة المقاتلة تم تطويرها على أساس مشروع قدمتها شركة Dassault التي تعمل على تطوير مسيرة nEUROn.



ونقلت الصحيفة عن مدير عام شركة Dassault Aviation أريك ترابيه قوله إن تلك المسيرة الشبحية ستساهم في التقدم التكنولوجي والعملياتي لسلاح الجو الفرنسي بحلول عام 2033.



يذكر أن مشروع nEUROn تم إطلاقه عام 2003. وقامت المسيرة عام 2012 بأول طلعة جوية. واستخدمت المسيرة أسلحتها الموضوعة داخل أقسام جسمها في أثناء اختبارات أجريت عام 2015.



وأفادت وسائل الإعلام في سبتمبر الماضي أن شركة RTX تعمل بالتعاون مع شركتي General Atomics و Anduril على تجهيز أول دفعة من المسيرات الموجهة بأسلحة مختلفة يتم تطويرها في إطار برنامج Collaborative Combat Aircraft.

وقالت إن المسيرات قد تحصل على صواريخ "جو – جو" من طراز AIM-120 AMRAAM.