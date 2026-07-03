فرنسا تعيد حاملة طائراتها من الشرق الأوسط

وكتب ماكرون على منصة إكس أنه بالنظر إلى "التطور الإيجابي" الذي يمثّله التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة، التحقت حاملة الطائرات "بميناء تمركزها في تولون".
وأضاف أن "وسائلنا المخصصة لإزالة الألغام ومواكبتها تظل منتشرة وجاهزة للتدخل مع شركائنا" في المنطقة.
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