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فرنسا تعيد حاملة طائراتها من الشرق الأوسط

تت
ارشيفية
 
الجمعة، 03-07-2026 11:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة.اضافة اعلان


وكتب ماكرون على منصة إكس أنه بالنظر إلى "التطور الإيجابي" الذي يمثّله التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة، التحقت حاملة الطائرات "بميناء تمركزها في تولون".

وأضاف أن "وسائلنا المخصصة لإزالة الألغام ومواكبتها تظل منتشرة وجاهزة للتدخل مع شركائنا" في المنطقة.
 
 


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