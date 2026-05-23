فرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها

وكتب بارو على منصة (إكس) "اعتبارا من اليوم، يُمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية"، منددا بـ"تصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي" الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم.
وصوّر المقطع الذي لاقى تنديدا دوليا، عشرات النشطاء المعتقلين في مدينة أسدود، وهم جاثين ومقيّدي الأيدي.
واستدعت بريطانيا ونيوزيلندا وإيطاليا وكندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا سفراء ودبلوماسيي إسرائيل لديها، عقب نشر غفير، مقطع الفيديو.
