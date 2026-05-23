السبت 2026-05-23 05:09 م

فرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها

وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير
السبت، 23-05-2026 03:56 م
الوكيل الإخباري-   منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من دخول أراضيها، بحسب ما أعلن وزير خارجيتها جان نويل بارو السبت، وذلك عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن "أسطول الصمود" المتضامن مع غزة.اضافة اعلان


وكتب بارو على منصة (إكس) "اعتبارا من اليوم، يُمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية"، منددا بـ"تصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي" الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم.

وصوّر المقطع الذي لاقى تنديدا دوليا، عشرات النشطاء المعتقلين في مدينة أسدود، وهم جاثين ومقيّدي الأيدي.

واستدعت بريطانيا ونيوزيلندا وإيطاليا وكندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا سفراء ودبلوماسيي إسرائيل لديها، عقب نشر غفير، مقطع الفيديو.
 
 


