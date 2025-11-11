فرنسا تمنع مشاركة 8 شركات إسرائيلية في معرض أمني بباريس

وأفاد التقرير بأن الحكومة الفرنسية أبلغت تل أبيب قرارها بعد مراجعة قائمة الشركات الإسرائيلية المشاركة في المعرض، دون أن توضح بعدُ أسماء الشركات التي شملها الحظر.
وأوضحت باريس بأن مشاركة هذه الشركات "ستُشكّل مشكلة" في ظلّ الأوضاع الراهنة. وأوضحت أن بقية الشركات الإسرائيلية التي خضعت للفحص سيسمح لها بالمشاركة.
ويتعلّق القرار بمعرض "ميلبول باريس" (Milipol Paris) المقرر انعقاده بين 18 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وهو من أكبر المعارض العالمية المتخصّصة في الأمن الداخلي والدفاع.
-
أخبار متعلقة
-
خلافات ترامب مع جنوب أفريقيا تتسبب بإلغاء زيارة نائبه لكينيا
-
اتحاد الجامعات العربية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد رسميًا
-
سموتريتش: علينا القضاء على النظام الإيراني
-
عباس يدعو فرنسا للضغط من أجل الإفراج عن أموال السلطة المحتجزة لدى الكيان
-
اتفاق بشأن مقاتلي حماس العالقين في رفح
-
اليونيسف تحذر من عرقلة الاحتلال دخول المواد الحيوية المنقذة لحياة الأطفال إلى غزة
-
ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية
-
ترامب يوجه "انتقادًا مفاجئًا" لفرنسا