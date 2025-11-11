فرنسا تمنع مشاركة 8 شركات إسرائيلية في معرض أمني بباريس

10:54 م

الوكيل الإخباري- منعت السلطات الفرنسية ثماني شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض الأمن والدفاع المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في العاصمة باريس، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير، مساء اليوم الثلاثاء. اضافة اعلان





وأفاد التقرير بأن الحكومة الفرنسية أبلغت تل أبيب قرارها بعد مراجعة قائمة الشركات الإسرائيلية المشاركة في المعرض، دون أن توضح بعدُ أسماء الشركات التي شملها الحظر.



وأوضحت باريس بأن مشاركة هذه الشركات "ستُشكّل مشكلة" في ظلّ الأوضاع الراهنة. وأوضحت أن بقية الشركات الإسرائيلية التي خضعت للفحص سيسمح لها بالمشاركة.



ويتعلّق القرار بمعرض "ميلبول باريس" (Milipol Paris) المقرر انعقاده بين 18 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وهو من أكبر المعارض العالمية المتخصّصة في الأمن الداخلي والدفاع.



