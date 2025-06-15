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فرنسا تندد بخطر النووي الإيراني وتدعو لتفعيل الدبلوماسية

علم فرنسا
علم فرنسا
 
الأحد، 15-06-2025 05:28 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد، إن برنامج طهران النووي يشكل تهديدا لأمن إسرائيل وأوروبا، وإن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران.اضافة اعلان


وأضاف بارو لإذاعة آر.تي.إل "يشكل البرنامج النووي الإيراني تهديدا وجوديا لأمن إسرائيل، بل ويتخطى ذلك ليهدد أمن أوروبا. قلنا دائما إن أفضل سبيل لمنع هذا التهديد واحتوائه هو الدبلوماسية"، مؤكدا استعداد فرنسا للمساعدة في المفاوضات المستقبلية.

وتواصل إسرائيل وإيران، لليوم الثالث، تبادل الضربات الجوية والصاروخية، إذ يشن الجيش الإسرائيلي هجمات على أهداف عسكرية وحيوية إيرانية مختلفة، فيما أكدت القوات المسلحة الإيرانية أن "لا حدود" في الرد على إسرائيل بعدما "تجاوزت كل الخطوط الحمر"، وشنت بالفعل موجات عدة بمئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وأدت موجات من الهجمات الصاروخية الإيرانية على مناطق إسرائيلية إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل ليل السبت الأحد، وفق خدمة الإسعاف الإسرائيلية، بعد أن دفعت صفارات الإنذار ملايين الأشخاص ليهرعوا إلى الملاجئ.
 
gnews

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