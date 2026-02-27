الجمعة 2026-02-27 10:37 م

فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية

الجمعة، 27-02-2026 08:37 م

الوكيل الإخباري-   كررت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة نصيحتها لرعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية حتى لأغراض السياحة أو الزيارات العائلية بسبب الوضع الأمني في إيران.

وأوصت الوزارة على موقعها الإلكتروني المواطنين الفرنسيين الموجودين هناك بتوخي الحذر والحيطة الشديدين والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات والتعرف على أماكن الملاجئ.

 
 


