فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية

الوكيل الإخباري- كررت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة نصيحتها لرعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية حتى لأغراض السياحة أو الزيارات العائلية بسبب الوضع الأمني في إيران.

