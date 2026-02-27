فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية

وأوصت الوزارة على موقعها الإلكتروني المواطنين الفرنسيين الموجودين هناك بتوخي الحذر والحيطة الشديدين والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات والتعرف على أماكن الملاجئ.
