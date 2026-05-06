فرنسا: حاملة الطائرات "شارل ديغول" تتجه إلى البحر الأحمر وخليج عدن

الوكيل الإخباري- تعبر حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول والسفن المواكبة لها الأربعاء، قناة السويس للتمركز في منطقة الخليج تحسبا لتنفيذ مهمة متعددة الجنسيات بقيادة بريطانيا وفرنسا لحماية الملاحة في مضيق هرمز، على ما أفادت وزارة الجيوش.

اضافة اعلان



وأفادت الوزارة في بيان أن "حاملة الطائرات شارل ديغول والسفن المواكبة لها تعبر قناة السويس الأربعاء 6 أيار 2026 في طريقها إلى جنوب البحر الأحمر".