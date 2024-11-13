فرنسا.. راجمات الصواريخ الهندية قد تحل محل الراجمات الأمريكية

الوكيل الإخباري- يقوم الجيش الفرنسي في الوقت الراهن بتقييم مواصفات راجمة الصواريخ الهندية Pinaka. حسبما أفادت وكالة ANI News .



وقد أعلن العميد في الجيش الفرنسي ستيفان ريشو أن فرنسا تدرس إمكانية اقتناء راجمات الصواريخ الهندية من طراز Pinaka. وقال:" نحن ندرس ونقيّم مواصفات راجمة الصواريخ متعددة المواسير Pinaka لأننا بحاجة إلى مثل هذه المنظومات".



يذكر أن راجمة الصواريخ Pinaka عيار 214 ملم مخصصة لإصابة القوى البشرية والمدرعات الخفيفة والمتوسطة ومنصات إطلاق الصواريخ وتدمير مراكز القيادة ومراكز الاتصال ومنشآت البنية التحتية الصناعية العسكرية وزرع الألغام المضادة للدبابات والمشاة عن بعد. وتستخدم المنظومة الهندية القذائف النفاثة عيار 214 ملم التي يمكن أن تزود برؤوس شديدة الانفجار وعنقودية وحارقة.

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ولم يتجاوز مدى عملها بداية 40 كم، لكن بعد تحديثها استطاعت إصابة الأهداف الواقعة على مسافة 60–75 كم. أما القذائف النفاثة فيمكن أن تعتمد نظام الملاحة الفضائية GPS لزيادة دقة التوجيه. ويعمل الهنود في الوقت الراهن على تطوير نموذج جديد للمنظومة كي يصل مدى عملها إلى 90 كم.



وفي حال شراء Pinaka الهندية فإنها ستحل محل راجمات الصواريخ M270 MLRS التي تعد قديمة في الوقت الراهن.