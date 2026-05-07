الخميس 2026-05-07 12:18 م

فرنسا: رفع أي عقوبات عن إيران "غير وارد" إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

الخميس، 07-05-2026 09:53 ص
الوكيل الإخباري-   استبعد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الخميس، إمكانية رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران ما دام مضيق هرمز مغلقًا.اضافة اعلان


وقال بارو لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية: "تطالب إيران، أو على الأقل النظام الإيراني، الولايات المتحدة تحديدًا بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي الذي يجب كبحه (...) لكن من غير الوارد رفع أي عقوبات ما دام مضيق هرمز مغلقًا".
 
 


