فرنسا: ستكون هناك 4 رحلات جوية من المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن

10:09 ص

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجمعة، إن باريس سترسل 4 رحلات جوية محملة بعشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الأردن. اضافة اعلان





وقال بارو لشبكة فرانس إنفو "هذه مساعدات طارئة، لكنها لا تزال غير كافية" في مواجهة هذا الوضع المروع.



وأشار مرصد عالمي للجوع الثلاثاء إلى أن سيناريو المجاعة يتكشف في قطاع غزة، مع زيادة حادة في سوء التغذية ووفاة أطفال دون سن الخامسة لأسباب تتعلق بالجوع وتقييد شديد لوصول المساعدات الإنسانية.



