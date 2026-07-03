فرنسا شهدت أشدّ أشهر حزيران حرّا مع ارتفاع في الوفيات

07:44 م

الوكيل الإخباري- شهدت فرنسا هذا العام أشدّ أشهر حزيران/يونيو حرا منذ البدء بتسجيل بيانات الطقس في العام 1947، إذ تجاوزت الحرارة الأربعين درجة في العديد من المناطق، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الجمعة، فيما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمناخ. اضافة اعلان





وبلغ متوسط درجات الحرارة في عموم البلاد 22,7 درجة، أي ما يشكّل ارتفاعا قدره 3,8 درجات عن المتوسط المسجل بين العامين 1991 و2020.



وحطم حزيران/يونيو 2026 المستويات القياسية السابقة المسجلة في الشهر نفسه عام 2003 (+3,5 درجة فوق المتوسط) وعام 2025 (+3,3 درجة).



علاوة على متوسط درجات الحرارة المحسوب على المستويين الوطني والشهري، سجلت الحرارة مستويات قياسية محلية غير مسبوقة نهارا وليلا في "أكثر من ثلث البلاد" خلال النصف الثاني من الشهر (17-30 حزيران/يونيو)، وهي فترة اتسمت بموجة حر مبكرة وشديدة للغاية بمقاييس غير مسبوقة، وفق هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.



خلال هذه الفترة، وُضعت ما يصل إلى 72 مقاطعة، تمثل قرابة ثلاثة أرباع مساحة فرنسا، في حالة التأهب القصوى (اللون الأحمر) لموجة الحر، وهو أعلى مستوى للتحذير، ويُعد هذا أمرا غير مسبوق منذ استحداث نظام التحذير من موجات الحر عام 2004.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان إلى أن موجة الحر في حزيران/يونيو 2026 كانت "أشد وطأة" من تلك التي سُجلت في آب/أغسطس 2003 وتسببت في وفاة 15 ألف شخص في فرنسا، لكنها استمرت فترة أقصر (14 يوما مقابل 16 يوما).



سُجّلت في فرنسا يومي 24 و25 حزيران/يونيو 2026 أعلى حرارة متوسطة على الإطلاق في مختلف الأشهر، إذ بلغ المتوسط على المستوى الوطني 30 درجة للمرة الأولى، متجاوزا المعدل البالغ 29,4 درجة المسجل في الخامس من آب/أغسطس 2003 و25 تموز/يوليو 2019.



وكانت الحرارة أعلى بكثير في عدة مناطق خصوصا الممتدة من "شمال نوفيل-أكيتين وصولا إلى بريتاني والنورماندي وغران-إست" حيث بلغت للمرة الأولى 40 درجة، وتشمل مدينة ستراسبورغ في الشرق (40,4 درجة) ونوارموتييه على ساحل المحيط الأطلسي (40,1 درجة).



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه "خلال هذه الموجة التاريخية، تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مرة واحدة على الأقل في أكثر من 40% من مساحة البلاد".



وشهدت موجة الحر أيضا أربعا من الليالي الخمس الأكثر حرارة على الإطلاق في فرنسا، حيث سُجّل متوسط قياسي لدرجة الحرارة الدنيا بلغ 22 درجة ليلة 24-25 حزيران/يونيو.





