الجمعة 2026-07-03 08:28 م

فرنسا شهدت أشدّ أشهر حزيران حرّا مع ارتفاع في الوفيات

فرنسا شهدت أشدّ أشهر حزيران حرّا مع ارتفاع في الوفيات
تعبيرية
 
الجمعة، 03-07-2026 07:44 م
الوكيل الإخباري-   شهدت فرنسا هذا العام أشدّ أشهر حزيران/يونيو حرا منذ البدء بتسجيل بيانات الطقس في العام 1947، إذ تجاوزت الحرارة الأربعين درجة في العديد من المناطق، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الجمعة، فيما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمناخ.اضافة اعلان


وبلغ متوسط درجات الحرارة في عموم البلاد 22,7 درجة، أي ما يشكّل ارتفاعا قدره 3,8 درجات عن المتوسط المسجل بين العامين 1991 و2020.

وحطم حزيران/يونيو 2026 المستويات القياسية السابقة المسجلة في الشهر نفسه عام 2003 (+3,5 درجة فوق المتوسط) وعام 2025 (+3,3 درجة).

علاوة على متوسط درجات الحرارة المحسوب على المستويين الوطني والشهري، سجلت الحرارة مستويات قياسية محلية غير مسبوقة نهارا وليلا في "أكثر من ثلث البلاد" خلال النصف الثاني من الشهر (17-30 حزيران/يونيو)، وهي فترة اتسمت بموجة حر مبكرة وشديدة للغاية بمقاييس غير مسبوقة، وفق هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

خلال هذه الفترة، وُضعت ما يصل إلى 72 مقاطعة، تمثل قرابة ثلاثة أرباع مساحة فرنسا، في حالة التأهب القصوى (اللون الأحمر) لموجة الحر، وهو أعلى مستوى للتحذير، ويُعد هذا أمرا غير مسبوق منذ استحداث نظام التحذير من موجات الحر عام 2004.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان إلى أن موجة الحر في حزيران/يونيو 2026 كانت "أشد وطأة" من تلك التي سُجلت في آب/أغسطس 2003 وتسببت في وفاة 15 ألف شخص في فرنسا، لكنها استمرت فترة أقصر (14 يوما مقابل 16 يوما).

سُجّلت في فرنسا يومي 24 و25 حزيران/يونيو 2026 أعلى حرارة متوسطة على الإطلاق في مختلف الأشهر، إذ بلغ المتوسط على المستوى الوطني 30 درجة للمرة الأولى، متجاوزا المعدل البالغ 29,4 درجة المسجل في الخامس من آب/أغسطس 2003 و25 تموز/يوليو 2019.

وكانت الحرارة أعلى بكثير في عدة مناطق خصوصا الممتدة من "شمال نوفيل-أكيتين وصولا إلى بريتاني والنورماندي وغران-إست" حيث بلغت للمرة الأولى 40 درجة، وتشمل مدينة ستراسبورغ في الشرق (40,4 درجة) ونوارموتييه على ساحل المحيط الأطلسي (40,1 درجة).

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه "خلال هذه الموجة التاريخية، تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مرة واحدة على الأقل في أكثر من 40% من مساحة البلاد".

وشهدت موجة الحر أيضا أربعا من الليالي الخمس الأكثر حرارة على الإطلاق في فرنسا، حيث سُجّل متوسط قياسي لدرجة الحرارة الدنيا بلغ 22 درجة ليلة 24-25 حزيران/يونيو.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية آداءً إيجابياً اليوم الجمعة، في ظل تتبع مسار التهدئة في الشرق الأوسط وصدور بيانات اقتصادية في منطقة اليورو. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.60 بالمئة، مما يضع المؤ

أسواق ومال مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل أداءً إيجابيا وتغلق مرتفعة

نتنياهو وترامب يتفقان على عقد اجتماع قريب في الولايات المتحدة

عربي ودولي نتنياهو وترامب يتفقان على عقد اجتماع قريب في الولايات المتحدة

فرنسا شهدت أشدّ أشهر حزيران حرّا مع ارتفاع في الوفيات

عربي ودولي فرنسا شهدت أشدّ أشهر حزيران حرّا مع ارتفاع في الوفيات

نيمار

كأس العالم نيمار غير راض عن دوره المحدود في منتخب البرازيل في مونديال 2026

تشغيل إشارات تقاطع أبو نصير باتجاه شفا بدران

أخبار محلية تشغيل الإشارات الضوئية لدوار التطبيقية سابقا في شفا بدران

فنان سوري شهير ينجو من الموت وهذه حالته

فن ومشاهير فنان سوري شهير ينجو من الموت وهذه حالته - صورة

فضل شاكر

فن ومشاهير تدهور وضع فضل شاكر الصحيّ وهذا ما كشفته المعلومات

الأردن وقطر يواصلان الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا

أخبار محلية الأردن وقطر يواصلان الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا



 
 






الأكثر مشاهدة

 