الأربعاء 2026-01-14 11:03 ص

فرنسا .. عدد الوفيات يفوق عدد المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

علم فرنسا
علم فرنسا
 
الأربعاء، 14-01-2026 08:49 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت أرقام رسمية أن فرنسا سجلت وفيات أكثر من المواليد في عام 2025 للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو تطور يقوض الميزة الديموغرافية التي لطالما كانت تتمتع بها فرنسا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.اضافة اعلان


وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بتسجيل 651,000 حالة وفاة العام الماضي، بينما تراجعت المواليد إلى 645,000.

وانخفضت المواليد في فرنسا بشدة منذ جائحة كوفيد-19.

وتتمتع فرنسا تقليديًا بتركيبة سكانية أقوى من معظم أوروبا، لكن النسبة الكبيرة لكبار السن وانخفاض معدلات المواليد يظهران أنها ليست محصنة من الأزمة الديموغرافية التي ترهق المالية العامة في جميع أنحاء القارة.

وقال المعهد إن معدل الخصوبة انخفض إلى 1.56 طفل لكل امرأة العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، وأقل بكثير من 1.8 المفترض في توقعات تمويل المعاشات التقاعدية.

وفي عام 2023، وهو أحدث عام مع مقارنات الاتحاد الأوروبي، احتلت فرنسا المرتبة الثانية بمعدل خصوبة 1.65، خلف بلغاريا التي بلغ معدل خصوبتها 1.81.

وحذر المكتب الوطني للتدقيق العام الشهر الماضي من أن التحول الديموغرافي سيدفع الإنفاق العام إلى أعلى مستوياته في السنوات المقبلة، وذلك مع تآكل القاعدة الضريبية.

وقال الخبير الاقتصادي فيليب كريفيل من مركز أبحاث سيركل ديبارن: "نظرًا لتقاعد الأجيال الكبيرة التي وُلدت في الستينيات، من المرجح أن تزداد التوترات في سوق العمل ومشاكل القوى العاملة بسرعة في السنوات المقبلة".

وعلى الرغم من أن عدد الوفيات يفوق عدد المواليد، فقد ارتفع عدد سكان فرنسا بشكل طفيف العام الماضي إلى 69.1 مليون نسمة، جراء صافي الهجرة التي قدرها المعهد بما يصل إلى 176,000 نسمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيرته الإيرلندية

الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة

عربي ودولي الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة

1103 إشاعات في الأردن خلال 2025

أخبار محلية 1103 إشاعات في الأردن خلال 2025

ت

أسواق ومال أسهم اليابان تسجل ارتفاعاً قياسياً وسط آمال بتحفيز مالي

المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني

عربي ودولي المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل أعلى مستوياتها في التاريخ الأربعاء

ى

منوعات هل يحمل النحل سر التواصل مع الكائنات الفضائية؟

ة

عربي ودولي شقيقة زعيم كوريا الشمالية تطالب سيئول بالاعتذار



 






الأكثر مشاهدة