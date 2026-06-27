فرنسا.. مصرع أكثر من 70 شخصا غرقا في 10 أيام

وقال وزير الداخلية لوران نونيز خلال مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن 74 شخصا فارقوا الحياة غرقا منذ 18 يونيو.
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