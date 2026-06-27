فرنسا.. مصرع أكثر من 70 شخصا غرقا في 10 أيام

09:19 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الفرنسية مصرع أكثر من 70 شخصا غرقا خلال 10 أيام على خلفية موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد. اضافة اعلان





وقال وزير الداخلية لوران نونيز خلال مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن 74 شخصا فارقوا الحياة غرقا منذ 18 يونيو.





