فرنسا: مقتل 5 أشخاص بسبب تساقط الثلوج

09:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760001 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص على الأقل بسبب تساقط الثلوج وتشكل الجليد على الطرقات. اضافة اعلان





ووفقًا لوكالة (فرانس برس)، أفادت السلطات في الجنوب الغربي بأن 5 أشخاص قضوا في حوادث مختلفة بسبب الجليد، منهم اثنان في حادث تصادم حافلتين ومركبات عدة على طريق سريع، مشيرة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح.



وقال وزير النقل فيليب تابارو إن أجهزة الأرصاد الجوية لم تتوقع أن يكون الطقس بهذا السوء، وخصوصًا في المنطقة الباريسية، داعيًا إلى إعادة النظر في الآليات المتبعة بهذا الشأن.



وعرقلت رداءة الطقس حركة القطارات والسير على الطرق في غرب فرنسا، وفقًا لوزارة النقل التي أعلنت إغلاق 6 مطارات في الغرب والشمال.



وعلى غرار عدد من المطارات الأوروبية، سببت الأحوال الجوية اضطرابًا في حركة إقلاع الطائرات وهبوطها في مطاري شارل ديغول وأورلي الرئيسيين في باريس.





تم نسخ الرابط





