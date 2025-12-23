فرنسا.. هجوم سيبراني يشل البريد

وأعلنت شركة البريد الفرنسية (La Poste) في بيان لها أن حادثة حجب الخدمة الموزعة (DDoS) "جعلت خدماتها عبر الإنترنت غير متاحة".
وأضافت أن الحادثة لم تؤثر على بيانات العملاء، لكنها عطلت عملية توصيل الطرود.
ووفق ما وصفته خدمة البريد بأنه "حادث شبكي كبير" ظلّ دون حل حتى مساء أمس الاثنين، أي بعد أكثر من 8 ساعات من الإبلاغ عنه.
وتعدّ هذه ضربة قوية بالنسبة لشركة سلّمت 2.6 مليار طرد في العام الماضي وتوظف أكثر من 200 ألف شخص.
