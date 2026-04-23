فرنسا وبريطانيا تبرمان اتفاقا تاريخيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المانش

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "فرانس برس" بإبرام فرنسا وبريطانيا اتفاقا لوقف تدفق المهاجرين عبر القنال الإنكليزي في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وأضافت الوكالة، كما نقلتها صحيفة موند: "توصلت فرنسا وبريطانيا إلى اتفاقية جديدة للحد من عمليات العبور غير القانونية للقناة الإنكليزية.. وقد يصل إجمالي التمويل البريطاني لجهود فرنسا في مكافحة الهجرة بموجب هذه الاتفاقية إلى 766 مليون يورو (حوالي 896 مليون دولار أمريكي) على مدى ثلاث سنوات، إلا أن صرف 186 مليون يورو منها سيتوقف على مدى فعالية الإجراءات. وستضمن لندن 580 مليون يورو".

وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الاتفاقية خلال زيارة يقوم بها وزيرا الداخلية الفرنسي والبريطاني إلى الساحل الفرنسي يوم الخميس.



مع ذلك، من المعروف أن عدد قوات الأمن المخصصة لهذه المهام سيرتفع إلى 1400 بحلول عام 2029.



كما ستنشر فرنسا وحدة شرطة متخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، باستخدام طائرات بدون طيار ومروحيات ومعدات أخرى.



في عام 2025، وصل أكثر من 41 ألف مهاجر غير شرعي إلى المملكة المتحدة عن طريق البحر عبر القناة الإنكليزية، وهو ثاني أعلى رقم منذ عام 2022 الذي شهد رقماً قياسياً، حيث وصل أكثر من 45700 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية.