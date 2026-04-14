الثلاثاء 2026-04-14 07:57 م

فرنسا.. وعود خفض أسعار الوقود تتبخر والديزل يسجل أغلى سعر في تاريخه الحديث

أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-04-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة "يوروب 1" الفرنسية بأن أسعار الوقود في محطات التعبئة بفرنسا لا تشهد أي انخفاض، بل تواصل الارتفاع في بعض المناطق، رغم وعود الحكومة ومحاولاتها طمأنة المواطنين الفرنسيين.

وقالت المصادر أنه ورغم تعهدات السلطات بمراقبة الوضع بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لم يتغير أي شيء، بل يسير نحو الأسوء.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو قد أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة ستحرص على خفض أسعار الوقود في البلاد خلال الأيام المقبلة.


وأوضحت الإذاعة أنه "رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا يلقى السائقون الفرنسيون أي راحة تذكر. فأسعار المحطات تبقى مستقرة، وأحيانا تنخفض بمقدار سنتيم واحد فقط، بل وترتفع في حالات معينة".


وكانت إذاعة BFMTV قد أفادت منذ أسبوع، بأن عدد محطات الوقود الفرنسية التي تعاني من نقص في نوع واحد على الأقل من الوقود يتزايد بسرعة، وسط الصراع المستمر في الشرق الأوسط، فيما  قالت صحيفة "لوفيغارو" إن أسعار وقود الديزل في فرنسا وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما. 

 

RT

 
 


gnews

