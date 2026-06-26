فرنسا .. وفاة أطفال داخل سيارات بسبب موجة الحر القياسية

وفي أحدث الحوادث، عثر على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات متوفى داخل سيارة العائلة، بحسب المدعي العام في مدينة بونتواز شمال باريس، حيث تجاوزت درجات الحرارة 38 درجة مئوية في ذلك اليوم.
ولم يتمكن المسعفون، الذين استدعوا إلى المنزل، من إنعاش الطفل، وأُعلنت وفاته في الساعة 7:35 مساء.
وأوضح المدعي العام أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطفل أغلق على نفسه السيارة، بينما كانت والدته تغفو داخل المنزل، وكان والده يعمل في الحديقة.
ونُقلت الأم، التي أصيبت بصدمة، إلى المستشفى، فيما فتحت النيابة تحقيقا قد يفضي إلى توجيه تهمة القتل غير العمد.
وتعد هذه ثاني واقعة من نوعها في فرنسا خلال الأسبوع الجاري. ففي يوم الإثنين، عُثر على طفلين يبلغان من العمر عامين وأربعة أعوام فاقدي الوعي داخل سيارة العائلة المتوقفة أمام منزلهم في مدينة كاربونترا جنوب شرق البلاد.
وقال المدعي العام المحلي إن الفحوص الطبية ترجح أن الطفلين توفيا بسبب التعرض لدرجات حرارة مفرطة.
وجاءت هذه الوفيات في وقت أعلنت فيه الحكومة الفرنسية أن 40 شخصا لقوا حتفهم غرقًا في حوادث مرتبطة بموجة الحر بين 18 و23 يونيو، بعدما لجأ آلاف الأشخاص إلى القنوات والأنهار والمسطحات المائية هربًا من درجات الحرارة المرتفعة.
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