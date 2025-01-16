 
الخميس 2025-01-16 07:40 م
 

فريق إسرائيلي في الدوحة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق

نتنياهو
نتنياهو
الخميس، 16-01-2025 07:05 م

الوكيل الإخباري-   قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة "هناك فريق إسرائيلي في الدوحة يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق".

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وأضاف "نأمل في المضي قدما وطرح الاتفاق على المجلس الوزاري وتنفيذه في أقرب وقت ممكن".

 
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